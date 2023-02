Farala de Laruntz (Carnaval traditionnel larunsois) Laruns Laruns Catégories d’Évènement: Laruns

Pyrénées-Atlantiques

Farala de Laruntz (Carnaval traditionnel larunsois), 18 février 2023, Laruns

2023-02-18 18:45:00

Pyrenees-Atlantiques Laruns Venez participer au carnaval de Laruns avec ses chants et danses traditionnels !

14h : Carnaval des enfants au Gléré de Pon à Laruns

18h45 : Départ du Farala depuis les lavoirs du Bialé et du Bourgneuf Venez participer au carnaval de Laruns avec ses chants et danses traditionnels !

Laruns

