FARAJ SULEIMAN TRIO Alhambra, 22 septembre 2021, Genève.

Alhambra, le mercredi 22 septembre à 20:30

**FÊTE DE L’OLIVIER 2021 – 6 ème Festival des musiques arabes et méditerranéennes** Faraj Suleiman – piano, voice Côme Aguiar – bass guitar Baptiste de Chabaneix – drums Né en 1984, Faraj Suleiman est un pianiste et compositeur palestinien reconnu parmi ses pairs dans le monde arabe comme l’un des meilleurs. Ses compositions originales sont influencées par la culture arabe et orientale avec ses musiques modales, le jazz et le tango. Le musicien formé à la musique arabe classique recherche comment atteindre « les oreilles orientales » par ses compositions. Mettant le piano toujours au centre de son oeuvre, Faraj Suleiman a composé pour piano solo, pour quartets, quintets, piano et voix féminines et piano pour orchestre. Log In, son premier album sorti en 2014, marque le début de son chemin musical. Il est l’auteur d’œuvres diverses, comme Three steps, Mud, Opening of the Palestinian Museum, Love in the Cloud, Once upon a City, Love without a story et récemment Toy Box.

de 30 à 35 frs

ICAM présente : Faraj Suleiman Trio en concert à l’Alhambra le 22 septembre 2021

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-22T20:30:00 2021-09-22T23:00:00