Faraj Suleiman – Saison Piano’cktail – ANNULÉ Piano’cktail, 18 novembre 2021, Bouguenais. 2021-11-18 En raison d’un problème lié au renouvellement de son VISA longue durée, Faraj Suleiman ne sera pas en mesure d’assurer le concert du 18 novembre au Piano’cktail. Il est annulé. Le Piano’cktail procédera au remboursement automatique des spectateurs.

Concert. Compositeur et pianiste virtuose, Faraj Suleiman invente un jazz inspiré par les musiques d'Orient. Faraj Suleiman est reconnu comme l'un des meilleurs pianistes dans le monde arabe. Ses compositions originales sont influencées par la culture orientale, le jazz et le tango. Formé à la musique arabe classique, il tisse des correspondances étonnantes avec les musiques occidentales. Habité par ses compositions, Faraj Suleiman semble suspendu à chaque note. Un concert vibrant entre Orient et Occident !

