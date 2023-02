Farah Saada en Toute Discretion THEATRE LE BOUT, 11 février 2023, PARIS.

FARAH SAADA « En toute discrétion »De et Joué par Farah SaadaMise en scène : Clémence Audas(Durée 1h)Farah Saada ne dit pas tout ce qu'elle pense, et ne pense pas tout ce qu'elle dit.Sauf sur sce?ne.Farah Saada partage ses doutes et réflexions d'introvertie dans un seul en scène à l'écriture fine et piquante où elle laisse sa petite voix intérieure prendre le contrôle.Parce qu'on a tous une petite voix cruelle en nous.Et ça fait du bien de la laisser s'exprimer. Adepte du stand-up discret*, elle porte un regard ironique sur notre société, ses paradoxes et ses travers. *Stand-up discret – N.mDu latin philippe poutoum : néologisme douteux créé par l'artiste pour justifier un manque criant d'extravagance.

THEATRE LE BOUT PARIS 6 RUE FROCHOT 75009

