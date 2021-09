FARAËKOTO Villeneuve-lès-Maguelone, 3 octobre 2021, Villeneuve-lès-Maguelone.

FARAËKOTO 2021-10-03 – 2021-10-03

Villeneuve-lès-Maguelone Hérault Villeneuve-lès-Maguelone

Ne manquez pas Faraëkoto au théâtre Jérôme Savary le 03 octobre à 16h !

Compagnie 6è dimension

Ne pouvant aider leurs parents aux travaux des champs, Fara et Koto sont abandonnés et perdus dans la forêt.

Fara et Koto ne sont pas des enfants ordinaires. Elle « la sœur, avait les jambes toutes molles » ; lui « le frère, ne pouvait pas parler ».

Mais ces êtres « différents » vont progressivement réaliser qu’ils peuvent être des corps libres, capables d’explorer de nouvelles possibilités, amenant le spectateur à réinterroger son propre regard sur le handicap et plus largement les différences.

Après Dis à quoi tu danses ? accueilli en 2018 et Hip-hop est-ce bien sérieux ? en 2020, la compagnie 6e dimension revient présenter sa dernière création Faraëkoto pour nous immerger dans un conte chorégraphique tendre, effrayant et émouvant qui invite petits et grands à s’émerveiller ensemble.

Genre : Danse Hip-Hop

Age : A partir de 6 ans

Durée : 40 minutes

Pass sanitaire obligatoire

