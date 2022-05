Faraëkoto, 2 juin 2022, .

Faraëkoto

2022-06-02 – 2022-06-02

Ce conte dansé, accessible dès 6 ans, est librement inspiré du conte populaire malgache Ifaramalemy Sy Ikorobzeiko, lui-même inspiré des œuvres européennes Hansel et Gretel et Le Petit Poucet. Un très joli spectacle pour les grands et les petits.

