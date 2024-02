Fara, lʹart du fiddle écossais au féminin pluriel ! Pan Piper Paris Paris, vendredi 29 mars 2024.

Le vendredi 29 mars 2024

de 20h30 à 22h30

.Public adolescents adultes. payant À partir de : : 18 EUR

Le puissant quatuor écossais FARA vous donne rendez-vous le vendredi 29 mars 2024 à 20h au Pan Piper !

Fara, c’est le nom d’une des nombreuses petites îles de l’archipel des Orcades, d’où sont originaires les membres du groupe.

Les trois violonistes ont étudié dans les grandes écoles de musique d’Ecosse où elles se sont formées aux disciplines classiques, mais aussi à l’improvisation et à la composition contemporaine. Elles ont donc eu l’occasion de prendre du recul, un atout précieux pour ensuite se réapproprier le patrimoine traditionnel, et l’enrichir de la meilleure manière…

Le puissant quatuor écossais FARA a dévoilé son troisième et très attendu album studio en 2022. Débordant de tout nouveaux morceaux instrumentaux et de chansons adaptées des mots des poètes orcadiens. Immensément populaire, le groupe est entré dans les charts folk britanniques à la 10e place ! Leur mélange unique de voix envoûtantes, d’harmonies de violons ravira et divertira à coup sûr le public où qu’il aille.

Line up :

Jeana Leslie : fiddle et chant

Catriona Price : fiddle et chant

Kristan Harvey : fiddle et chant

Rory Matheson : piano

Concert assis/debout

Pan Piper Paris 4 Impasse Lamier 75011 Paris

Métro -> 2 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Bus -> 71 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Vélib -> Charonne – Pierre Bayle (131.33m)

Contact : https://pan-piper.com/live/events/fara-festival-interceltique-lorient/ https://billetterie.seetickets.fr/fara-festival-interceltique-lorient-concert-le-pan-piper-paris-29-mars-2024-css5-panpiper-pg101-ri10240963.html

FARA, FESTIVAL INTERCELTIQUE LORIENT