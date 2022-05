Far west au Club Hippique de Menneville Menneville Menneville Catégorie d’évènement: Menneville

Far west au Club Hippique de Menneville Menneville, 5 juin 2022, Menneville. Far west au Club Hippique de Menneville 25 route de Selles Menneville

2022-06-05 – 2022-06-05

25 route de Selles Menneville Pas-de-Calais Menneville Fête annuelle du Club hippique dimanche 5 juin.

De nombreuses animations auront lieu :

– Baptêmes poney gratuit toute la journée

– Concours de carrousels de 10h à 12h

– Démonstrations équestres par les cavaliers du club

– Jeu et animation pendant la pause du midi

– Spectacle à partir de 16h – Restauration sur place

Au menu : Sandwich, barbecue, frites, gâteau, crêpe, boisson,…

Nous vous recommandons d’ailleurs de réserver votre repas… +33 6 63 42 67 88 Fête annuelle du Club hippique dimanche 5 juin.

De nombreuses animations auront lieu :

– Baptêmes poney gratuit toute la journée

– Concours de carrousels de 10h à 12h

– Démonstrations équestres par les cavaliers du club

– Jeu et animation pendant la pause du midi

– Spectacle à partir de 16h – Restauration sur place

Au menu : Sandwich, barbecue, frites, gâteau, crêpe, boisson,…

Nous vous recommandons d’ailleurs de réserver votre repas… 25 route de Selles Menneville

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégorie d’évènement: Menneville Autres Lieu Menneville Adresse 25 route de Selles Ville Menneville lieuville 25 route de Selles Menneville

Menneville Menneville https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menneville/

Far west au Club Hippique de Menneville Menneville 2022-06-05 was last modified: by Far west au Club Hippique de Menneville Menneville Menneville 5 juin 2022

Menneville