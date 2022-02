FAR EST UNLIMITED (aka FEU) La Mesón, 13 mars 2022, Marseille.

FAR EST UNLIMITED (aka FEU)

La Mesón, le dimanche 13 mars à 19:30

Far Est Unlimited (JAZZ WORLD / GROOVE) ▪️ Le groupe est né de la rencontre du saxophoniste Rémi Psaume (ITJ, Funkindustry…) et du guitariste et chanteur Stéphane Galeski (Kabbalah, Yazmen Trio…), accompagnés en trio du batteur Samuel Klein (Lyre le Temps, Ork…). Basés à Strasbourg, les musiciens partagent un goût immodéré pour le jazz, le groove, les musiques d’ici et d’ailleurs et l’improvisation. FEU imagine son répertoire comme un dialogue spontané, parsemé de détours inattendus : des touches pop, des ambiances psychédéliques ou planantes colorent un jazz teinté d’inspirations orientales et africaines, au tempérament aventureux et expérimental. Et puis, ravis de retrouver « at home », notre ami Stéphane Galeski entourés de ses chouettes comparses autour de ce super trio. 1er album « FEU » sorti en juin 2021 chez Differ – Ant/ Kuroneko Distribution : Stéphane Galeski – chant, guitare, mandole, fx, loop / Rémi Psaume – saxophone alto et baryton / Samuel Klein – batterie, fx. Découvrir : « Fat babies » : [https://www.youtube.com/watch?v=_n4dn9ets24](https://www.youtube.com/watch?v=_n4dn9ets24)… ▪️ INFOS PRATIQUES ▪️ Billetterie ici : [https://urlz.fr/h8om](https://urlz.fr/h8om) ou par mail à [contact@lameson.com](mailto:contact@lameson.com). Attention places limitées ! ⚠️ Ouverture des portes à 19H30 / Spectacle à 20h30 ⚠️ Site web : [http://www.lameson.com](http://www.lameson.com) Tarif : 12€ + 3€ (adhésion annuelle) Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise

12€ + 3€ (adhésion annuelle)

♫JAZZ WORLD / GROOVE♫

La Mesón 52 rue Consolat 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T19:30:00 2022-03-13T23:00:00