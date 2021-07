Farébersviller Farébersviller Farébersviller, Moselle FAR EN FÊTE, LA FÊTE CONTINUE Farébersviller Farébersviller Catégories d’évènement: Farébersviller

Moselle

FAR EN FÊTE, LA FÊTE CONTINUE Farébersviller, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Farébersviller. FAR EN FÊTE, LA FÊTE CONTINUE 2021-07-13 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-13 23:59:00 23:59:00

Farébersviller Moselle Farébersviller Organisée par le Service culturel, celui-ci vous propose diverses animations :

– Concert Jewly

– Feu d’artifice.

Restauration sur place organisée par les commerçants de la Place de Lorraine. Inscription gratuite au service culturel. Entrée libre. culture@farebersviller.com +33 3 87 29 15 34 Un Splash dernière mise à jour : 2021-07-05 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH

Détails Catégories d’évènement: Farébersviller, Moselle Étiquettes évènement : Autres Lieu Farébersviller Adresse Ville Farébersviller lieuville 49.1184#6.87374