Moselle

2021-07-13 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-13 19:30:00 19:30:00

Farébersviller Moselle Organisée par le Service culturel, celui-ci vous propose diverses animations :

– Jeux, structures gonflables, quiz, magie, sculptures ballons, maquilleuses, etc…

– Tournois sportifs

– Découverte des activités sportives.

Restauration sur place organisée par le club de football et le tennis club. Inscription gratuite au service culturel. Entrée libre. dernière mise à jour : 2021-07-05 par

