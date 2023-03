A la découverte de métiers d’Art, réalisés par un public vivant avec un handicap FAO GERNEZ RIEUX, st pierre/ESAT Edmond Albius- st paul, 28 mars 2023, Ligne des Bambous.

L’ALEFPA est une association laïque qui accompagne, éduque, forme et soigne des jeunes et des adultes en difficulté sociale, en situation de handicap ou connaissant des problèmes de santé. Elle s’appuie pour cela sur un réseau de proximité constitué des établissements, des services, de lieux d’accueil et d’équipes de professionnels.

L’ALEFPA entend accompagner chacun dans son projet au sein de la société et prendre soin de tous dans le respect de la dignité de la personne qui traverse ses valeurs.

Il importe de faire mention des principales valeurs de référence sur lesquelles l’ALEFPA fonde explicitement sa raison sociale et sa philosophie de l’action qui s’inscrivent dans la continuité de son projet fondateur : la Liberté, l’Égalité, la Fraternité et la Solidarité, la Laïcité et le « Care ».

Dans son projet associatif 2022-2027, l’ALEFPA s’engage, pour l’inclusion avec et pour les personnes accompagnées, en responsable sociétale, attentive à ses impacts, en mobilisant l’intelligence collective pour transformer l’offre et ce en prenant appui sur tous les outils disponibles et notamment le numérique. C’est le cap que nous nous donnons.

Ce Cap se traduit en plusieurs orientations stratégiques :

– Développer le pouvoir d’agir

– Garantir le respect des droits et l’exercice de la citoyenneté

– S’engager dans l’inclusion et offrir une nouvelle offre de services

– Fonder l’accompagnement sur la réflexion éthique et l’amélioration continue

– Développer, innover, expérimenter

– Etre présent sur les territoires et dans les réseaux et partenariats

– Agir en responsabilité sociale et pour le développement durable

– Travailler autrement

– Accompagner la transformation numérique

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, l’ALEFPA sur deux de ses sites propose une découverte des métiers de l’artisanat :

1. Atelier d’activité éducative en modelage, réalisé par des adultes en situation de handicap accueillis en foyer de vie.

Rendez vous au Pôle Gernez Rieux, ligne des bambous à Saint Pierre

2. Atelier d’activité professionnelle en reliure, réalisé par des travailleurs en situation de handicap accueillis en établissement et service d’accompagnement par le travail (ESAT)

Rendez vous au Pôle Médico Social Ouest, Cambaie à Saint Paul

FAO GERNEZ RIEUX, st pierre/ESAT Edmond Albius- st paul 42 BIS Chemin ligne des ba Ligne des Bambous 97432 La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T11:30:00+02:00 – 2023-03-28T13:30:00+02:00

2023-03-31T07:30:00+02:00 – 2023-03-31T09:00:00+02:00

