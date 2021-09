Chênehutte-Trèves-Cunault fanum du Villiers 49350 Chênehutte les tuffeaux Chênehutte-Trèves-Cunault, Maine-et-Loire Fanum ou temple de Villers, Chênehutte fanum du Villiers 49350 Chênehutte les tuffeaux Chênehutte-Trèves-Cunault Catégories d’évènement: Chênehutte-Trèves-Cunault

Maine-et-Loire

Fanum ou temple de Villers, Chênehutte fanum du Villiers 49350 Chênehutte les tuffeaux, 18 septembre 2021, Chênehutte-Trèves-Cunault. Fanum ou temple de Villers, Chênehutte

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à fanum du Villiers 49350 Chênehutte les tuffeaux

La période Gallo romaine a laissé de nombreuses traces à Chênehutte dont une agglomération située sur le coteau et un pont qui traversait la Loire. Dans la vallée du « ru de la fontaine d’enfer » le fanum est un vestige bien visible avec son sanctuaire et son déambulatoire. Ce bâtiment a été daté du IIe siècle. Il faut noter que ce fanum possède son double sur le coteau visible par archéologie aérienne. Possibilité de compléter cette visite par l’Amphithéâtre gallo-romain. Visite libre fanum du Villiers 49350 Chênehutte les tuffeaux route de Doué 49350 chenehutte les tuffeaux Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Chênehutte-Trèves-Cunault, Maine-et-Loire Autres Lieu fanum du Villiers 49350 Chênehutte les tuffeaux Adresse route de Doué 49350 chenehutte les tuffeaux Ville Chênehutte-Trèves-Cunault lieuville fanum du Villiers 49350 Chênehutte les tuffeaux Chênehutte-Trèves-Cunault