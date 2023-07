Visites de la ferme Fantouillet Bujaleuf, 5 juillet 2023, Bujaleuf.

Bujaleuf,Haute-Vienne

La Ferme de Fantouillet ouvre ses portes! Venez rencontrer nos chèvres! Nous proposons des visites guidées de la ferme tous les mercredis et samedis, à 10h00, à partir du 5 juillet et jusqu’au 23 août. Les visites durent environ 2 heures et se terminent avec une dégustation de nos fromages. C’est l’occasion pour tout le monde de découvrir le monde de l’élevage caprin et de comprendre le processus de production du fromage de chèvre. Pensez à prendre des chaussures fermées..

2023-07-05 fin : 2023-07-05 23:00:00. .

Fantouillet

Bujaleuf 87460 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Ferme de Fantouillet opens its doors! Come and meet our goats! We offer guided tours of the farm every Wednesday and Saturday, at 10:00 am, from July 5 to August 23. Tours last about 2 hours and end with a tasting of our cheeses. It’s a chance for everyone to discover the world of goat breeding and understand the goat cheese production process. Remember to bring closed shoes.

¡La granja Fantouillet abre sus puertas! ¡Ven a conocer a nuestras cabras! Del 5 de julio al 23 de agosto, le proponemos visitas guiadas a la granja todos los miércoles y sábados a las 10h. Las visitas duran unas 2 horas y terminan con una degustación de nuestros quesos. Es una oportunidad para que todo el mundo descubra el mundo de la ganadería caprina y comprenda el proceso de producción del queso de cabra. No olvide llevar calzado cerrado.

Die Ferme de Fantouillet öffnet ihre Türen! Lernen Sie unsere Ziegen kennen! Wir bieten ab dem 5. Juli bis zum 23. August jeden Mittwoch und Samstag um 10 Uhr geführte Besichtigungen des Bauernhofs an. Die Führungen dauern etwa 2 Stunden und enden mit einer Käseprobe. Dies ist eine gute Gelegenheit für alle, die Welt der Ziegenzucht zu entdecken und den Herstellungsprozess von Ziegenkäse zu verstehen. Denken Sie daran, geschlossene Schuhe mitzunehmen.

Mise à jour le 2023-07-05 par OT Portes de Vassivière