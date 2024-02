Fantômes. Le livre des questions Chapelle des Andrettes Aix-en-Provence, samedi 8 juin 2024.

Fantômes. Le livre des questions Chapelle des Andrettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

L’installation et performance Fantômes. Le livre des questions présente des photographies anciennes de la collection privée de Gustavo Giacosa et Fausto Ferraiuolo.

Ces photos, pour la plupart d’auteurs inconnus, montrent des couples en train de jouer avec le regard du photographe. Au-delà des genres, ils s’amusent à partager leur intimité avec insolence et gaîté. La performance invite le spectateur à participer à une expérience insolite, immersive et poétique rassembler les pages d’un livre imaginaire ; un livre contenant les questions que les fantômes poseraient aux vivants.



Entrée libre sur réservation biennale@mairie-aixenprovence.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 11:00:00

fin : 2024-06-08 13:00:00

Chapelle des Andrettes 41-46 rue Cardinale

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur biennale@mairie-aixenprovence.fr

L’événement Fantômes. Le livre des questions Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-02-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence