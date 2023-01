FANTOMES ET REVENANTS A LA TOUR JEAN SANS PEUR Tour Jean sans Peur Paris Catégories d’Évènement: île de France

FANTOMES ET REVENANTS A LA TOUR JEAN SANS PEUR Tour Jean sans Peur, 20 janvier 2023, Paris. Le samedi 21 janvier 2023

de 19h00 à 20h30

Le vendredi 20 janvier 2023

de 19h00 à 20h30

. payant 10€ / TR 7€ (étudiants, professeurs, demandeurs emploi, enfants 7-18 ans, personne handicapée et son accompagnateur-trice) Dans le cadre des Nuits de la Lecture 2023, les 20 et 21 janvier 2023 à 19h, venez participer à une visite guidée nocturne de la tour Jean sans Peur entrecoupée de récits sur les revenants au Moyen Âge ! (sur réservation) Pour la première fois, les 20 et 21 janvier à 19H

la tour Jean sans Peur participe aux Nuits de la lecture

sur le thème de la Peur ! Venez suivre une balade nocturne

dans ce haut lieu médiéval en plein Paris,

qu’est la tour Jean sans Peur et

vivez quelques moments frissonnants

en écoutant certains récits de revenants au Moyen Âge…

en espérant que le fantôme de Jean sans Peur

ne vienne pas troubler la visite…. Les enfants peuvent venir déguisés

et munis d’une lampe de poche.

Pour tous, prévoir de se couvrir chaudement ! Tarifs : 10€ et 7€ (au lieu de 20€ / 15€ en visite nocturne)

(enfants 7-18 ans, étudiants, professeurs, demandeurs d’emploi,

personnes handicapées sur justificatif)` Réservation : contact@tourjeansanspeur.com (merci d’indiquer nom, nombre de places, numéro de téléphone et, si enfants, âge des enfants) Visite guidée conseillée à partir de 7 ans Merci de venir régler les places le jour même avant 18H45 (début de la visite à 19H)

(la tour sera ouverte entre 13h30 et 18h puis entre 18h30 et 19h – fermée de 18H à 18H30 pour préparation des lieux)

Durée de la visite guidée : 1h30 21 janvier à 19h : COMPLET !

Tour Jean sans Peur 20 rue Étienne Marcel 75002 Paris Contact : http://www.tourjeansanspeur.com 0140262028 contact@tourjeansanspeur.com

tour Jean sans Peur / Nuits lecture Affiche Nuits de la lecture / Tour Jean sans Peur

