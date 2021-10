Le Relecq-Kerhuon Le Relecq-Kerhuon Finistère, Le Relecq-Kerhuon #FANTÔME Le Relecq-Kerhuon Le Relecq-Kerhuon Catégories d’évènement: Finistère

Le Relecq-Kerhuon Finistère Ludowww est Youtubeur et anime depuis son appartement, une émission de jeu vidéo à succès. Mais aujourd’hui, pour son anniversaire, il propose à ses fans de rebrancher la vieille console familiale pour une émission un peu spéciale… Sa mère disparue lui a laissé des lettres dans Animal Crossing, le dernier jeu qu’ils aient partagé. Le problème, c’est qu’elle continue de lui écrire… Pour ce spectacle joué en salle et diffusé en temps réel en ligne, les comédiens vous invitent à vivre une expérience théâtrale inédite ! Dès 10 ans

Durée 50 Minutes.

Gratuit pour les -12 ans Conception/Jeu : Yann Métivier et Benjamin Villemagne

culture@mairie-relecq-kerhuon.fr +33 2 98 28 61 31

