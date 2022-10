FANTÔME, FAIS MOI PEUR ! Le Crès Le Crès Catégories d’évènement: Hrault

FANTÔME, FAIS MOI PEUR !

Papa Fantôme ne sait plus faire peur et il commence à rouiller ! Sa famille tente de le réconforter et de le remotiver en venant s'installer dans un château, mais ce n'est pas si simple… Surtout avec une fille en pleine crise d'adolescence ! Alors comment faire ? Bouhouhouhou !!!!! Un spectacle de fantômes qui ne fait pas très peur mais qui fait bien rire… Durée : 45 mn – A partir de 3 ans

Le Crès, 31 octobre 2022 – 4 novembre 2022
8 EUR

