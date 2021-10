Ermenonville Ermenonville Ermenonville, Oise Fantôme du château : grand bal masqué Ermenonville Ermenonville Catégories d’évènement: Ermenonville

Des évènements étranges ont eu lieux au Château d'Ermenonville le samedi 30 octobre… Des lustres qui s'effondrent, des personnes retrouvées pendues… Le visage déformé du fantôme de l'opéra rode dans le domaine, saurez-vous être à sa hauteur ? A quelques minutes de Paris, il nous fait l'honneur de venir hanter nos lieux le temps d'une soirée avec vous ! Au programme, un repas assis en format buffet, un concours de déguisement sur le thème du fantôme de l'opéra avec trois lots de 500, 300 et 100 euros à gagner et un bal dansant. Une soirée à vous faire frémir de peur, ou de plaisir… Dress code obligatoire: déguisement Tarif : 75€ pour les plus de 12ans. 35€ pour les enfants entre 6 et 12 ans. A partir de 19h. Réservation par téléphone au 03 44 54 00 26 ou par mail à l'adresse mail reception@domainechateauermenonville.com

