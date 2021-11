Paris Maison d'Auguste Comte île de France, Paris Fantographie, Images et traces de l’Invisible (1850 – 1950) Maison d’Auguste Comte Paris Catégories d’évènement: île de France

La Maison d’Auguste Comte accueille l’exposition “Fantographie, Images et traces de l’Invisible (1850 – 1950)”. Rares, voire inédites, les images réunies pour cet événement, interrogent la figure du fantôme et sa représentation dans l’imaginaire social et artistique. Issus d’un riche ensemble de collections privées, ces objets retracent, chacun à leur manière, l’histoire de la « photographie spirite ». Quelque peu oubliée aujourd’hui, cette tradition, apparue aux États-Unis durant la seconde moitié du XIXe siècle, remporte, dès son arrivée sur le continent européen, un vif succès auprès du public. Étrange coïncidence, le terme « spiritisme » apparaît pour la première fois sous la plume d’Allan Kardec en avril 1857 dans son fameux Livre des Esprits, soit quelques mois avant que le fondateur du positivisme ne rende son dernier souffle. Parallèlement à la vague de tables tournantes qui déferle sur l’Europe à cette époque, la question de la communication avec les morts se retrouve au cœur de nouveaux procédés techniques qui confèrent alors à la prise de vue une dimension résolument tournée vers l’occultisme. Dans la pénombre des ateliers et des chambres noires, certains photographes, qu’ils soient professionnels ou amateurs, tentent ainsi de capturer l’âme des défunts en rendant tangible l’existence d’un au-delà. Or, qu’elles soient le fruit d’accidents ou de manipulations volontaires, ces images conservent, malgré le temps, leur pouvoir de suggestion et continuent de nous interpeler, soulignant de cette façon, comme l’avait déjà remarqué Roland Barthes, la grande proximité existant entre le domaine de la photographie et celui de la magie. Expositions -> Photographie Maison d’Auguste Comte 10 rue Monsieur le Prince Paris 75006

Anonyme, Apparition dans un jardin, vers 1875 – 1880

