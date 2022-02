« Fantazi àr ma hent » et « Ma eontr kordenn » Salle du Patronage Kervignac Catégories d’évènement: Kervignac

Dans le cadre des Deizioù et du Mois du Breton, l’association Kervign’art vous propose deux courts-métrage de Loeiz Bevan tournés dans les années 1980 pour des émissions en breton. Films en langue bretonne de Loeiz Bevan, artisan, écrivain et réalisateur, traduits simultanément en français. Ils ont été filmés dans le Pays vannetais avec des acteurs locaux : – Fantazi àr ma hent (25 mn) : Nous accompagnons Loeiz Bevan pendant ses journées de travail sur les routes mais, aussi au Kan ar Bobl. Un film entre fiction et vérité. – Ma eontr kordenn (25 mn) : Un braconnier essaye de pêcher mais les 2 gendarmes ne sont pas d’accord. Les 2 gendarmes auront bien de la peine en essayant d’attraper ce « c’hwil » à braconnier. Un film de fiction à partir d’un texte de Loeiz Bevan. Ouvert à tous.

