Fantastiques rapaces Saint-André-sur-Sèvre, 19 juin 2022, Saint-André-sur-Sèvre.

Fantastiques rapaces Lieudit la ville Château de St Mesmin Saint-André-sur-Sèvre

2022-06-19 14:30:00 – 2022-06-19 18:30:00 Lieudit la ville Château de St Mesmin

Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sèvres Saint-André-sur-Sèvre

4.5 EUR Rythmé, instructif et ludique, le public profitera de la beauté et variété des rapaces de Vol en scène qui évolueront librement au-dessus des têtes, tout en appréciant le commentaire du fauconnier. Les oiseaux seront présentés dans un espace adapté et les enfants pourront les approcher et se faire prendre en photo.

+33 5 49 80 17 62

Chateau-St-Mesmin

