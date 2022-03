Fantastiques oiseaux domestiques Saint-André-sur-Sèvre Saint-André-sur-Sèvre Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Fantastiques oiseaux domestiques
Château de St Mesmin, Saint-André-sur-Sèvre
5 juin 2022, 14:30-18:30
4.5 EUR

Le sieur Ludwig, oiseleur de son état, fait étape au château de Saint-Mesmin avec ses compagnons à plumes. Il fera découvrir, au travers de sa volière, quelques races domestiques typiques, rapportées lors de ses voyages, pour l'élevage et l'ornement : pigeons, poules, faisans et jeunes paons. De quoi être fier comme un paon !

