Fantastiques joutes Saint-André-sur-Sèvre, 26 mai 2022, Saint-André-sur-Sèvre.

Fantastiques joutes Lieudit la ville Château de St Mesmin Saint-André-sur-Sèvre

2022-05-26 14:30:00 – 2022-05-29 18:30:00 Lieudit la ville Château de St Mesmin

Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sèvres Saint-André-sur-Sèvre

4.5 EUR On raconte que la joute est le plus gracieux des arts de la guerre. C’est avant tout une pratique martiale très codifiée entre l’entrainement guerrier et le spectacle que proposera la Compagnie Syn. Dressage et spectacles : un programme garantissant prouesses équestres pour frissonner au rythme de fantastiques chevaux et cavaliers.

+33 5 49 80 17 62

Chateau-St-Mesmin

Lieudit la ville Château de St Mesmin Saint-André-sur-Sèvre

