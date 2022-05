Fantastiques histoires d’animaux

Fantastiques histoires d'animaux, 11 septembre 2022

2022-09-11 – 2022-09-11 4.5 EUR Le plus célèbre des récits médiévaux est le Roman de Renart. Bien d'autres mettent en scène les animaux à la place des hommes afin de faire passer un message, de se moquer d'un ordre établi. Des histoires historiques drôles contées mais parfois plus étranges quand il s'agit de procès d'animaux qu'abordera Dame Aénor avec une morale riche d'enseignement.

