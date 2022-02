Fantastiques enluminures Saint-André-sur-Sèvre Saint-André-sur-Sèvre Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Fantastiques enluminures Lieudit la ville Château de St Mesmin Saint-André-sur-Sèvre

2022-05-08 14:30:00 – 2022-05-08 18:30:00

Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sèvres Saint-André-sur-Sèvre 3 EUR Dragon, chimère, licorne, basilic, phénix, griffon s'offrent aux visiteurs dans cet univers merveilleux d'animaux fantastiques qu'est l'art médiéval. Des enluminures à reproduire au pochoir ou pinceau dans le respect des techniques du moyen-âge, le tout dirigé par Marthe Rougieux de « Pigments et vermeil ».

Lieudit la ville Château de St Mesmin Saint-André-sur-Sèvre

