Fantastiques abeilles Saint-André-sur-Sèvre, 15 mai 2022

Fantastiques abeilles Lieudit la ville Château de St Mesmin Saint-André-sur-Sèvre

2022-05-15 – 2022-05-15 Lieudit la ville Château de St Mesmin

Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sèvres Saint-André-sur-Sèvre

6 EUR On dit des abeilles qu’elles sont « des mouches qui font le miel » et aussi le symbole de l’obéissance et du travail. Avec Dame Aénor, le monde des abeilles se dévoilera : cire et miel, en cuisine, en médecine, en enluminure, comme produits d’entretien, de beauté, , etc…Un après-midi où les enfants telles de « petites abeilles » repartiront avec leur bougie en cire d’abeille…bien sûr !

+33 5 49 80 17 62

