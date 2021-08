Trégastel Trégastel Côtes-d'Armor, Trégastel Fantastique Vallée des Traouiero Trégastel Trégastel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Fantastique Vallée des Traouiero Trégastel, 29 août 2021, Trégastel. Fantastique Vallée des Traouiero 2021-08-29 09:00:00 – 2021-08-29 12:00:00

Trégastel Côtes d’Armor Oserez-vous vous aventurez sur les sentiers, jadis repaires de contrebandiers, refuse de lépreux, ou abris de scorpfel légendaire serpent maléfique ? Traouiero, nom breton signifiant “les vallées” qui s’étendent sur 4 kms.

Chaussures confortables, polaire, kway, bonnet de laine escapadeglaz@free.fr +33 6 52 53 31 05 http://escapadeglaz.fr/

