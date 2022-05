Fantastique Relais de l’Imaginaire Launois-sur-Vence Launois-sur-Vence Catégorie d’évènement: Launois-sur-Vence

25 Avenue Roger Ponsart Launois-sur-Vence Ardennes Launois-sur-Vence Le Relais de Poste de Launois sur Vence accueillera de nouveau conteurs, légendes, animaux fantastiques pour une balade dans un monde magique ! Tout au long du week-end de nombreuses animations telles que des déambulations, des spectacles de feu ou des projections sur les façades du site viendront rythmer ce moment merveilleux… Illustrateurs, auteurs de livres et de BD seront aussi présents pour de belles rencontres et un concours de costumes sera aussi organisé.Nombreux artisans et commerçants seront sur place pour agrémenter ce week-end. relaisimaginaire@gmail.com +33 6 76 38 17 92 25 Avenue Roger Ponsart Launois-sur-Vence

