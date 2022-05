Fantastique musique renaissance

2022-06-26 14:30:00 – 2022-06-26 18:30:00 3 EUR Avec « La pléiade en musique et danse », la Cie Outre-Mesure souhaite honorer les artistes de la Pléiade, célèbres poètes de la Renaissance qui ont œuvré à la promotion de la langue française : Du Bellay, Ronsard et bien d’autres seront mis en musique par divers auteurs du XVIe siècle.

Concert à 15h30.

