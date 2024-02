Fantastique Maupassant nouvelles étranges Saint-Valery-sur-Somme, samedi 26 octobre 2024.

“Eh bien, moi, Monsieur, j’appartiens à la vieille race, qui aime à croire […] accoutumée à ne pas comprendre, à ne pas chercher, à ne pas savoir, faite aux mystères environnants et qui se refuse à la simple et nette vérité. Oui, Monsieur, on a dépeuplé l’imagination en surprenant l’invisible. […] Les croyances sont parties qui la rendaient poétique.” Maupassant, La peur.

L’auteur aime les superstitions, les angoisses qui montent quand on frôle un cimetière, l’inquiétude des vapeurs sur un marais, les feux follets dans la nuit… Il aime avoir peur et faire peur. De cette peur fantastique faite d’apparitions, de mains coupées, de fantômes, de ces cris dont on ignore l’origine. Maupassant, deux acteurs et un musicien pour donner à cette lecture théâtrale une atmosphère angoissante à l’envie, illustrée par l’instrument comme une pièce radiophonique. 1414 14 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-26 20:30:00

fin : 2024-10-26

Rue Saint Pierre

Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France

