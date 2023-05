Fantastique Botanique – atelier biodiversité Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Fantastique Botanique – atelier biodiversité Bibliothèque Jeunesse Diderot, 13 mai 2023, Paris. Le samedi 13 mai 2023

de 10h30 à 12h30

.Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 10 ans. gratuit Inscription par mail à compter du mardi 2 mai 2023 (nom, prénom, âge, téléphone, adresse mail) Un atelier créatif en lien avec la grainothèque ! Pour les enfants de 7 à 10 ans Chaque participant apprendra à confectionner des bombes à graines de fleurs ainsi qu’un bracelet en larmes de job récoltées dans les jardins de l’association Veni Verdi. Les enfants pourront aussi tester leurs connaissances en s’amusant au jeu de reconnaissance de pépins et noyaux de fruits et légumes, au loto des légumes ainsi qu’au jeu de reconnaissance d’insectes. Bibliothèque Jeunesse Diderot 42 avenue Daumesnil 75012 Paris Contact : 01 43 40 69 94 bibliotheque.diderot@paris.fr

freepik Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Jeunesse Diderot Adresse 42 avenue Daumesnil Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris

Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Fantastique Botanique – atelier biodiversité Bibliothèque Jeunesse Diderot 2023-05-13 was last modified: by Fantastique Botanique – atelier biodiversité Bibliothèque Jeunesse Diderot Bibliothèque Jeunesse Diderot 13 mai 2023 Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris Paris

Paris Paris