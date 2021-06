Nantes Maison de l'Architecture Loire-Atlantique, Nantes Fantastique Atlas – Marion Jamault et Noël Picaper Maison de l’Architecture Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Fantastique Atlas – Marion Jamault et Noël Picaper Maison de l’Architecture, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Nantes. 2021-07-18 Exposition du 3 juillet au 12 septembre 2021dans la Petite Galerie, vitrine ouverte sur la ville, à découvrir depuis l’espace public.

Gratuit : oui Accès libre Exposition du 3 juillet au 12 septembre 2021dans la Petite Galerie, vitrine ouverte sur la ville, à découvrir depuis l’espace public. Marion Jamault, Noël Picaper : Fantastique Atlas Marion Jamault est illustratrice, Noël Picaper est architecte. Ensemble, ils révèlent les dimensions cachées de l’architecture ordinaire, en développant une démarche ludique et créative. À partir d’une observation attentive des détails et un décorticage méthodique des géométries qui charpentent nos lieux de vie, ce jeune duo propose un Fantastique Atlas. 88 formes nommées en fonction de leur histoire, leur usage ou de l’imaginaire qu’elles renvoient. Lorsque ces figures se rencontrent dans la « Petite Galerie » de la Maison régionale de l’architecture, des compositions architecturales d’un nouveau type apparaissent peu à peu.Tel un subtil cadavre exquis, l’action de rapprocher ces silhouettes entre elles révèle l’ordinaire en des paysages extraordinaires.Ce geste spontané est guidé par le désir essentiel du jeu. Il stimule l’émergence de métaphores et de récits qui ouvrent les portes sensibles de notre vision du monde. Cette création est le fruit d’une résidence d’architecture menée à Laval en Mayenne et produite par la Maison régionale de l’architecture. Dans le cadre du Voyage à Nantes 2021 (3 juillet au 12 septembre 2021) Maison de l’Architecture 17 Rue La Noue Bras de Fer Île de Nantes Nantes

