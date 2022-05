Fantastique animal transformé, 23 juillet 2022, .

Fantastique animal transformé

2022-07-23 – 2022-07-23

8 EUR Chez les Tards-Venus, quand on parle de matières premières, on pense transformation, alors les artisans de la compagnie s’affairent pour donner vie aux produits dérivés animaliers tant nécessaires au quotidien de l’homme médiéval. Du cuir pour les chaussures, du miel en cuisine, de la cire d’abeilles pour les bougies, des animaux fantastiques pour donner vie à l’héraldique et l’enluminure.

Chez les Tards-Venus, quand on parle de matières premières, on pense transformation, alors les artisans de la compagnie s’affairent pour donner vie aux produits dérivés animaliers tant nécessaires au quotidien de l’homme médiéval. Du cuir pour les chaussures, du miel en cuisine, de la cire d’abeilles pour les bougies, des animaux fantastiques pour donner vie à l’héraldique et l’enluminure.

Chez les Tards-Venus, quand on parle de matières premières, on pense transformation, alors les artisans de la compagnie s’affairent pour donner vie aux produits dérivés animaliers tant nécessaires au quotidien de l’homme médiéval. Du cuir pour les chaussures, du miel en cuisine, de la cire d’abeilles pour les bougies, des animaux fantastiques pour donner vie à l’héraldique et l’enluminure.

Chateau-St-Mesmin

dernière mise à jour : 2022-04-06 par