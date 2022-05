Fantastique animal guérisseur

2022-09-04 14:30:00 – 2022-09-04 18:30:00 3 EUR C'est à la manière d'un clerc médecin dans son apothicairerie que La compagnie Lhyns dhë Lhunn va aborder les traités pharmaceutiques du moyen âge pour illustrer ce merveilleux médical animalier. Amulettes, onguents, potions, urines, fientes, poisons contre poisons, à base d'animaux, telles seront les préconisations et recettes thérapeutiques du moyen âge. Chateau-St-Mesmin

