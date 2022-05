Fantastique animal enluminé

Fantastique animal enluminé, 6 août 2022, . Fantastique animal enluminé

2022-08-06 – 2022-08-06 6.5 EUR Avec Marina Le Dorner de « Scriptoria mina », les pages colorées et enluminées du bestiaire médiéval prendront forme grâce à l'initiation aux techniques du coloriste enlumineur. Sous forme d'ateliers ouverts à tous, l'œuvre colorée animale naîtra de l'application de pigments par couches successives de couleurs sur le papier pour devenir une fantastique page enluminée. Chateau-St-Mesmin

