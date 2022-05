Fantastique animal en musique

2022-07-30 – 2022-07-30 6.5 EUR On dit de l'histoire de la musique qu'elle est un vrai arche de Noé. Dame Mélissande, la trobaïritz, est installée au château pour parler d'organologie, pour chanter, pour jouer maints instruments, pour présenter marges de manuscrits enluminés mais aussi pour danser et vous faire danser, voire chanter comme un rossignol… Chateau-St-Mesmin dernière mise à jour : 2022-04-06 par

