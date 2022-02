Fantastique animal cuisiné Saint-André-sur-Sèvre Saint-André-sur-Sèvre Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-André-sur-Sèvre

Fantastique animal cuisiné Saint-André-sur-Sèvre, 13 août 2022, Saint-André-sur-Sèvre. Fantastique animal cuisiné Lieudit la ville Château de St Mesmin Saint-André-sur-Sèvre

2022-08-13 – 2022-08-13 Lieudit la ville Château de St Mesmin

Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sèvres Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sèvres 6.5 EUR La confrérie facétieuse est aux fourneaux dans la cuisine du château. On parlera de conservation de l’animal, séchage, salage, fumage sans oublier les différents types de cuissons et de l’importance de la saisonnalité, pour finir sur la réalisation de recettes de grands maîtres-queux des cours princières. La confrérie facétieuse est aux fourneaux dans la cuisine du château. On parlera de conservation de l’animal, séchage, salage, fumage sans oublier les différents types de cuissons et de l’importance de la saisonnalité, pour finir sur la réalisation de recettes de grands maîtres-queux des cours princières. +33 5 49 80 17 62 La confrérie facétieuse est aux fourneaux dans la cuisine du château. On parlera de conservation de l’animal, séchage, salage, fumage sans oublier les différents types de cuissons et de l’importance de la saisonnalité, pour finir sur la réalisation de recettes de grands maîtres-queux des cours princières. Chateau-St-Mesmin

Lieudit la ville Château de St Mesmin Saint-André-sur-Sèvre

dernière mise à jour : 2022-02-20 par OT Bocage Bressuirais SIRTAQUI Nouvelle-AquitaineSIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-André-sur-Sèvre Autres Lieu Saint-André-sur-Sèvre Adresse Lieudit la ville Château de St Mesmin Ville Saint-André-sur-Sèvre lieuville Lieudit la ville Château de St Mesmin Saint-André-sur-Sèvre Departement Deux-Sèvres

Fantastique animal cuisiné Saint-André-sur-Sèvre 2022-08-13 was last modified: by Fantastique animal cuisiné Saint-André-sur-Sèvre Saint-André-sur-Sèvre 13 août 2022 Deux-Sèvres Saint-André-sur-Sèvre

Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sèvres