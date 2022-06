Fantastic Picnic Gallo-romain

2022-09-10 12:00:00 – 2022-09-10 14:00:00 16 16 EUR Une expérience inédite à vivre au musée des Ursulines… Participez à un repas gallo-romain ! Profitez des mets préparés par Taberna romana et poursuivez l’immersion dans l’Antiquité avec une visite guidée privée dédiée à cette période. Oserez-vous arborer un détail vestimentaire antique ?

Tout public. Durée : 2h.

Repas servi à table. Nombre de places limité. Sur inscription avant le 9 septembre.

En cas de météo défavorable, repli dans une salle du musée.

