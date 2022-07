Fantastic Picnic de la Charme Gemeaux, 10 septembre 2022, Gemeaux.

Fantastic Picnic de la Charme

5 Rue de la Tour Lieu dit de la Charme Gemeaux Côte-d'Or

2022-09-10 11:30:00 – 2022-09-10 16:00:00

Lieu dit de la Charme 5 Rue de la Tour

Gemeaux

Côte-d’Or

Gemeaux

7 EUR Pour le Fantastic Picnic on vous donne rendez-vous sur le site de la Charme à 11h30. Le parking sera celui de l’école de Gemeaux.

La Covati, en partenariat avec la municipalité de Gemeaux, l’association la Ré-Création, les Rookies, le théâtre des 3 rivières, le bar épicerie le Marronnier, vous propose de vivre un moment de convivialité et de découverte sur le site de la Charme. Pique-nique sur place avec soit un repas tiré du sac soit un panier gourmand sur réservation préparé par le bar épicerie le Marronnier de Marey-sur-Tille.

Les festivités commencent à 11h30 avec un accueil musical du groupe les Rookies, sur le site de la Charme (au-dessus de l’église). Le retrait des paniers gourmands (sur réservation uniquement) se fera vers 12h.

Panier pour les grands, 14€ : verrine de légumes, pain et terrine maison ou volaille, comté, brownies

Panier pour les petits, 7€ : Burger gourmand jambon ou volaille, tomates, salade et brownies

Produits locaux : d’Antoine Marmorat des Vals des Tilles, Multiferm d’Asnières-lès-Dijon, Fromagerie Germain de Vaux-sous-Aubigny.

Les Rookies donneront un concert à 13h30 suivi d’une représentation du théâtre des trois rivières à 15h. La Ré-Création proposera des boissons locales à la buvette. Le tout accompagné d’une chasse au trésor et de balades à poneys à faire sur place.

Pensez à prendre vos couverts/gobelets réutilisables !

Contact : 03.80.95.24.03 / covati.tourisme@covati.fr

covati.tourisme@covati.fr +33 3 80 95 24 03 https://www.covati-tourisme.fr/

