Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs, Jura Fantastic picnic Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs Catégories d’évènement: Clairvaux-les-Lacs

Jura

Fantastic picnic Clairvaux-les-Lacs, 12 septembre 2021, Clairvaux-les-Lacs. Fantastic picnic 2021-09-12 – 2021-09-12

Clairvaux-les-Lacs Jura Clairvaux-les-Lacs Fantastic Picnic Marché de producteurs locaux de 11h à 15h, sur la plage pour vous permettre de vous concocter un petit pique-nique éventuellement “saveur néolithique” avec des produits qui seront estampillés “Néolithique Proof”. Balades commentées sur la plage au sujet des villages lacustres à 10h30, 11h30, 13h30 et 14h30 Animation préhistoriques de 13h30 à 16h30 expo@clairvaux-les-lacs.com Fantastic Picnic Marché de producteurs locaux de 11h à 15h, sur la plage pour vous permettre de vous concocter un petit pique-nique éventuellement “saveur néolithique” avec des produits qui seront estampillés “Néolithique Proof”. Balades commentées sur la plage au sujet des villages lacustres à 10h30, 11h30, 13h30 et 14h30 Animation préhistoriques de 13h30 à 16h30 dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Clairvaux-les-Lacs, Jura Autres Lieu Clairvaux-les-Lacs Adresse Ville Clairvaux-les-Lacs lieuville 46.57431#5.74838