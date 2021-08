Fantastic Picnic Bourguignon-lès-Morey, 11 septembre 2021, Molay.

Bourguignon-lès-Morey, le samedi 11 septembre à 09:00

Plus de 80 « Fantastic Picnic » sont programmés dans toutes la Bourgogne Franche-Comté les 11 et 12 septembre prochains pour partager des moments conviviaux en famille ou entre amis tout en redécouvrant nos richesses régionales. JUSSEY Tourisme vous propose de vivre un Fantastic Picnic le samedi 11 septembre de 9h à 13h à Bourguignon-Lès-Morey ! Programme de la matinée : – De 9h à 12h : Balade décalée, sensorielle du patrimoine Balade animée par « Balades d’Hier et d’Aujourd’hui » Tarifs : 5€ par adulte, 1€ pour les – de 12 ans et gratuit pour les – de 4 ans. Places limitées. Inscriptions obligatoires auprès de JUSSEY Tourisme. – De 9h à 12h : exposition “Le travail de la vigne” à la Maison du Patrimoine Gratuit – De 10h à 13h : Petit marché de producteurs des Hauts du Val de Saône Gratuit – De 11h à 13h : Vente de panier pique-nique composé de produits des Hauts du Val de Saône (sur commande uniquement auprès de JUSSEY Tourisme) Tarif : 10€ (hors boisson) Informations et inscriptions : JUSSEY Tourisme 03 84 92 21 42 [contact@jussey-tourisme.com](mailto:contact@jussey-tourisme.com)

Bourguignon-lès-Morey 70120 Molay Haute-Saône



