Fantastic Picnic « Au coeur de la Vingeanne » Champagne-sur-Vingeanne, 11 septembre 2022, Champagne-sur-Vingeanne.

Fantastic Picnic « Au coeur de la Vingeanne »

2 Place de la Gare Vélorail de la Vingeanne Champagne-sur-Vingeanne Côte-d’Or Vélorail de la Vingeanne 2 Place de la Gare

2022-09-11 11:00:00 – 2022-09-11 18:00:00

Vélorail de la Vingeanne 2 Place de la Gare

Champagne-sur-Vingeanne

Côte-d’Or

Champagne-sur-Vingeanne

EUR À l’occasion du « Fantastic Picnic en Bourgogne » en partenariat avec Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, l’Office de tourisme Mirebellois et Fontenois vous propose de fêter la gastronomie lors d’un pique-nique inédit dans un lieu atypique !

Rejoignez-nous dans le cadre enchanteur du Vélorail de la Vingeanne et passez une journée inoubliable en famille et au grand air !

Vous pourrez profiter de la présence de restaurations ambulantes locales, d’une buvette et d’un marché gourmand réunissant des producteurs locaux proposant des spécialités de Bourgogne et de Franche-Comté (bières, fromages, escargots, miel, biscuits…) !

Que vous soyez « sucré » ou « salé », vous serez comblés !

Le petit + : des artisans locaux vous présenteront leurs créations artistiques sans pareilles !

De nombreuses animations seront proposées :

– Animation sportive et familiale : Tour sur le Vélorail de la Vingeanne,

– Visite & découverte : Le Château d’Etrabonne ouvre ses portes pour l’occasion, venez découvrir le patrimoine méconnu de Champagne-sur-Vingeanne ; découverte du village,

– Animations musicales : Venez profiter de prestations musicales locales,

– Activités avec des animaux : Venez rencontrer les ânes et chevaux de la Ferme Barnabée ; et profiter d’une balade en calèche avec Céline & Toscane

– Arts & culture : Venez découvrir les artistes de Champagne sur Vingeanne : sculptures, peintures et bien d’autres ; il y en aura pour tous les goûts !

Vous pouvez également apporter et consommer votre propre pique-nique sur place. Pour des infos en temps réel sur les exposants présents à la manifestation, suivez l’événement dédié sur notre page Facebook.

tourisme@mfcc.fr +33 3 80 36 76 17 http://www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr/

À l’occasion du « Fantastic Picnic en Bourgogne » en partenariat avec Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, l’Office de tourisme Mirebellois et Fontenois vous propose de fêter la gastronomie lors d’un pique-nique inédit dans un lieu atypique !

Rejoignez-nous dans le cadre enchanteur du Vélorail de la Vingeanne et passez une journée inoubliable en famille et au grand air !

Vous pourrez profiter de la présence de restaurations ambulantes locales, d’une buvette et d’un marché gourmand réunissant des producteurs locaux proposant des spécialités de Bourgogne et de Franche-Comté (bières, fromages, escargots, miel, biscuits…) !

Que vous soyez « sucré » ou « salé », vous serez comblés !

Le petit + : des artisans locaux vous présenteront leurs créations artistiques sans pareilles !

De nombreuses animations seront proposées :

– Animation sportive et familiale : Tour sur le Vélorail de la Vingeanne,

– Visite & découverte : Le Château d’Etrabonne ouvre ses portes pour l’occasion, venez découvrir le patrimoine méconnu de Champagne-sur-Vingeanne ; découverte du village,

– Animations musicales : Venez profiter de prestations musicales locales,

– Activités avec des animaux : Venez rencontrer les ânes et chevaux de la Ferme Barnabée ; et profiter d’une balade en calèche avec Céline & Toscane

– Arts & culture : Venez découvrir les artistes de Champagne sur Vingeanne : sculptures, peintures et bien d’autres ; il y en aura pour tous les goûts !

Vous pouvez également apporter et consommer votre propre pique-nique sur place. Pour des infos en temps réel sur les exposants présents à la manifestation, suivez l’événement dédié sur notre page Facebook.

Vélorail de la Vingeanne 2 Place de la Gare Champagne-sur-Vingeanne

dernière mise à jour : 2022-07-26 par