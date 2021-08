Vougeot Vougeot Côte-d'Or, Vougeot Fantastic Picnic au Château du Clos de Vougeot Vougeot Vougeot Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Vougeot

Fantastic Picnic au Château du Clos de Vougeot Vougeot, 11 septembre 2021, Vougeot. Fantastic Picnic au Château du Clos de Vougeot 2021-09-11 10:30:00 – 2021-09-12 15:30:00

Vougeot Côte-d’Or Vougeot 55 55 EUR Les samedi 11 & dimanche 12 septembre 2021, le Château du Clos de Vougeot vous convie à “La Table de Léonce” pour un Fantastic Picnic ! Savourez un déjeuner typique du terroir bourguignon au cœur de la Route des Grands Crus de Bourgogne, préparé par le chef résident du Château du Clos de Vougeot. Choisissez votre formule (il n’y a que l’heure de votre visite guidée qui change !) 1 // Formule visite guidée du château à 10h30 (en français) puis déjeuner – dégustation à midi Débutez l’expérience par la visite guidée du Château du Clos de Vougeot avant de savourer l’expérience du déjeuner-dégustation. Début de la visite guidée à 10h30 (départ devant l’entrée du château) – suivie du déjeuner-dégustation à partir de midi. 2 // Formule déjeuner – dégustation à midi puis visite guidée du château de midi à 14h30 // > Débutez avec le déjeuner-dégustation à partir de midi puis suivez le guide pour la visite du château à 14h30 ! Le chef résident du château vous propose un menu de rentrée gourmand et engagé 100% Côte-d’Or avec des produits locaux issus des producteurs et éleveurs départementaux ! Au cours de votre déjeuner, vous profiterez d’une animation musicale 100% bourguignonne avec Patrick Gutrin (guitare et chant), Dominique Remoissnet (chant) et Chirstian Codfert (guitare). TARIFS POUR Normal : 75,00€ TTC

Menu enfant : 30,00€ TTC

Menu sans les vins : 55,00€TTC

Pour réserver vos places, rendez-vous sur la page : https://urlz.fr/g6Sv

