Fantastic picnic au Château de Mauvilly Mauvilly, 10 septembre 2022, Mauvilly.

Fantastic picnic au Château de Mauvilly

2 Rue du Château Cour centrale du Château de Mauvilly Mauvilly Côte-d’Or Cour centrale du Château de Mauvilly 2 Rue du Château

2022-09-10 16:00:00 – 2022-09-10 23:30:00

Cour centrale du Château de Mauvilly 2 Rue du Château

Mauvilly

Côte-d’Or

Mauvilly

10 EUR Au Château de Mauvilly, dans la cour centrale : un pique nique le soir sous forme de barbecue.

Ce sera précédé d’un marché artisanal ( de 16h à 22h).

Il y aura aussi des activités, en particulier pour les enfants, à partir de 16h : jeux divers, balades avec ânes dans le parc. Une séance de yoga gratuite pour les adultes à 17h.

Le repas sera articulé autour d’une soupe et d’un barbecue ( jambon), avec fourniture de pommes sautées. Fromage blanc et gâteaux. Café. Prix : 19€ pour les adultes, 10€ pour les enfants.

La boisson (bière, vin, jus de fruits) sera vendue au bar.

Un orchestre (Jazz Manouche) accompagnera le repas, de 19h30à 21h30, et un autre orchestre fera danser les participants.

Une tombola permettra de gagner de nombreux lots.

contact@seinebrevon.fr +33 6 14 96 75 76 https://www.seinebrevon.fr/

Au Château de Mauvilly, dans la cour centrale : un pique nique le soir sous forme de barbecue.

Ce sera précédé d’un marché artisanal ( de 16h à 22h).

Il y aura aussi des activités, en particulier pour les enfants, à partir de 16h : jeux divers, balades avec ânes dans le parc. Une séance de yoga gratuite pour les adultes à 17h.

Le repas sera articulé autour d’une soupe et d’un barbecue ( jambon), avec fourniture de pommes sautées. Fromage blanc et gâteaux. Café. Prix : 19€ pour les adultes, 10€ pour les enfants.

La boisson (bière, vin, jus de fruits) sera vendue au bar.

Un orchestre (Jazz Manouche) accompagnera le repas, de 19h30à 21h30, et un autre orchestre fera danser les participants.

Une tombola permettra de gagner de nombreux lots.

Cour centrale du Château de Mauvilly 2 Rue du Château Mauvilly

dernière mise à jour : 2022-07-26 par