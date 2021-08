Fantastic picnic au Chalet de la Haute-Joux Cerniébaud, 12 septembre 2021, Cerniébaud.

Fantastic picnic au Chalet de la Haute-Joux 2021-09-12 – 2021-09-12

Cerniébaud Jura Cerniébaud

25 EUR Accueil à partir de 11h avec possibilité de tester sur site le parcours accrobranche, de faire du tir à l’arc ou une balade à poney pour les plus jeunes. Une randonnée découverte au Belvédère du Mouflon sera proposée en après-midi.

Déjeuner pique-nique proposé sur la terrasse ou dans le parc.

Au menu: Salade et tartine chaude (morbier/saucisse de morteau/ pommes de terre) ou pizza. Salade de fruits et galette franc-comtoise. Boissons en supplément, apéritif et café offerts.

Tombola organisée sur place pour gagner une nuit sous yourte et des accès snowtubing pour l’hiver.

Le tarif comprend le pique-nique et les activités proposées (1 seul accès à chaque activité). Activités supplémentaires en supplément.

contact@chaletdelahautejoux.com +33 3 84 51 10 39 http://www.chaletdelahautejoux.com/

