Beine Yonne Beine Nous accueillons le groupe de Bossa Nova Aquarela de 18h00 à 21h00 pour une ambiance ensoleillée le samedi 11 septembre 2021 sur la terrasse de notre Domaine.

Nous servirons une assiette “apéro” de produits locaux comprenant gougère, dés de saumon, jambon persillé, fromage de chèvre, tomates cerise, le tout accompagné d’un verre de Chablis.

Possibilité d’acheter des bouteilles sur place.

boutique@louismoreau.com +33 3 86 42 69 44 http://www.louismoreau.com/

Sur réservation uniquement.

