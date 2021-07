Fantastic Picnic à Prémery Prémery, 12 septembre 2021, Prémery.

Fantastic Picnic à Prémery 2021-09-12 09:30:00 – 2021-07-21 13:30:00

Prémery Nièvre Prémery

EUR 8 Terminons l’été sur une note festive et profitons de petits plaisirs simples.

Rendez-vous le 12 septembre à Prémery pour une balade gourmande de 6 km rythmée de plusieurs pauses, moments de dégustations de spécialités locales, en présence des producteurs locaux : douceurs sucrées, délices salés et boissons.

La matinée se terminera autour du plan d’eau avec un pique-nique (non fourni) où chacun est invité à venir partager un moment convivial.

o.t.premery@gmail.com +33 3 86 37 99 07 http://lacharitesurloire-tourisme.com/

dernière mise à jour : 2021-07-27 par