Corbigny Nièvre Corbigny EUR L’office de tourisme de Tannay-Brinon-Corbigny, l’association Envie d’Abbaye et des artisans-producteurs locaux se réunissent pour vous proposer un Fantastic Picnic, le samedi 11 septembre, à midi à l’Abbaye de Corbigny. Venez déjeuner sur l’herbe dans un cadre exceptionnel! Vous pourrez composer votre picnic sur place en achetant les produits auprès des commerçants présents sur place lors de l’évènement ou de venir avec votre propre picnic. De nombreux produits du terroir et locaux sont à découvrir sur place. A tout cela s’ajouteront des ateliers pour les petits et les grands, la visite de l’exposition et de l’abbaye, des animations musicales…. Si vous souhaitez vous joindre à nous pour cette belle journée, nous vous remercions de bien vouloir nous l’indiquer par e-mail à tourisme@cctbc.fr. Attention, le nombre de participants est limité. A très bientôt pour ce Fantastic Picnic. tourisme@cctbc.fr +33 9 82 56 94 98 https://www.corbignytourisme.com/ L’office de tourisme de Tannay-Brinon-Corbigny, l’association Envie d’Abbaye et des artisans-producteurs locaux se réunissent pour vous proposer un Fantastic Picnic, le samedi 11 septembre, à midi à l’Abbaye de Corbigny. Venez déjeuner sur l’herbe dans un cadre exceptionnel! Vous pourrez composer votre picnic sur place en achetant les produits auprès des commerçants présents sur place lors de l’évènement ou de venir avec votre propre picnic. De nombreux produits du terroir et locaux sont à découvrir sur place. A tout cela s’ajouteront des ateliers pour les petits et les grands, la visite de l’exposition et de l’abbaye, des animations musicales…. Si vous souhaitez vous joindre à nous pour cette belle journée, nous vous remercions de bien vouloir nous l’indiquer par e-mail à tourisme@cctbc.fr. Attention, le nombre de participants est limité. A très bientôt pour ce Fantastic Picnic. dernière mise à jour : 2021-08-05 par

Abbaye de Corbigny 6 Rue de l'Abbaye