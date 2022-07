Fantastic Picnic à la Maison des Patrimoines Matour Matour Catégories d’évènement: Matour

Saône-et-Loire Matour Venez passer un moment convivial à la Maison des Patrimoines de Matour ! Au programme : Démonstration de jeux anciens en extérieur

Démonstration de fabrication de cordes à l’ancienne

Visite de la Maison des Patrimoines

Vente de pains cuits dans les fours banaux

Buvette Repas sorti des fours banaux de la Maison des Patrimoines : -Salade lentilles, tomates, œufs durs.

-Rôti et pommes de terre à la chaudière

-Fromage blanc

-Tartoyons

